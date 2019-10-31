شون مينديز يحسم الجدل: أرتبط بـ كاميلا كابيلو في هذا التاريخ

كشف المغني الشهير شون مينديز عن التاريخ الذي بدأت فيه علاقته الغرامية بالمغنية كاميلا كابليو من خلال سؤال وجهه اليه احد متابعيها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وقال المتابع :" اعلم ان هناك شائعة تلاحقك انت وكاميلا كابيلو حول الارتباط ولكن منذ متى وانتم مرتبطان"، ليجيه النجم العالمي :" ليس منذ وقت طويل 4 يوليو".



دخل الثنائي الشهير في علاقة عاطفية بعد ان قدما سويا ديو أغنية Senorita التي تجاوزت الـ 500 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب في زمن قياسي.



وكانت كاميلا كابيلو مرتبطة بشاب من خارج الوسط الفني يدعي حبيبها ماثيو هوسي، وانفصلا منذ أشهر بعد علاقة عاطفية استمرت لأكثر من عام ونصف، اما شون مينديز كان على علاقة بـ هايلي بالدوين المتزوجة الان من المغني الكندي جاستين بيبر.