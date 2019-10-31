اهم الاخبار.. الشناوي يكشف سبب خماسية صن داونز.. وأحمد فهمي يحرج هنا الزاهد أمام الجمهور ..فيديو

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 31-10-2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
محمد الشناوي يضع نفسه في مأزق أمام أحمد شوبير.. تعرف على السبب
تحدث محمد الشناوي، عن سبب فشل انتقاله إلى أحد أندية الدوري البلجيكي، أثناء وجوده بالفريق الثاني لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلا أنه بدا متلعثمًا في الرد على سبب تعطل رحلة احترافه.
خليكي في حالك.. أحمد فهمي يحرج هنا الزاهد أمام متابعيه ..شاهد
نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يمارس الرياضة داخل "الجيم".
محمد الشناوي يكشف لأول مرة أسباب خماسية صن داونز في الأهلي ..فيديو
قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابة سعد سمير والهدف الأول في شباك الأهلي من صن داونز هما سبب انحدار الأداء وتعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة.
لحظة تحرك قطار بدون سائق فى شبين القناطر ..فيديو
عرض برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» فيديو للحظة تحرك قطار بدون سائق فى شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وهي الواقعة التي تسببت في قلق وفزع الركاب وبعض الأهالي.
ميدو في حوار حصري لـ صدى البلد: لن أعود لتدريب الزمالك في الوقت الحالي وفايلر لا يمتلك الخبرة الكافية
اختص العالمي أحمد حسام ميدو موقع "صدى البلد"، ليكون أول موقع مصري يجري معه حوارًا منذ توليه مهمة تدريب المقاصة
استغلت أطفالها جنسيا.. أم تعتدي على بناتها وتبيع الفيديوهات بالإنترنت.. تفاصيل صادمة
سجنت إحدى الأمهات لقيامها بتصوير مقاطع فيديو لانتهاكات جنسية ارتكبتها بحق ابنتيها حين كانتا في سن 8 و14 عاما.
توقف عن تناولها فورا.. هذه الأطعمة تسبب مرضا خطيرا
على الرغم من وجود أطعمة تحتوي على فوائد عديدة، لكنها ضارة أيضًا فيجب ألا تتناولها بكثرة، أو استبدالها بأطعمة صحية، فتعرف على الأطعمة الضارة بالصحة والتي تسبب أمراضًا صحية، وذلك وفقًا لموقع "organicwelcome".
محمد الشناوي يضع نفسه في مأزق أمام أحمد شوبير.. تعرف على السبب
تحدث محمد الشناوي، عن سبب فشل انتقاله إلى أحد أندية الدوري البلجيكي، أثناء وجوده بالفريق الثاني لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلا أنه بدا متلعثمًا في الرد على سبب تعطل رحلة احترافه.
خليكي في حالك.. أحمد فهمي يحرج هنا الزاهد أمام متابعيه ..شاهد
نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يمارس الرياضة داخل "الجيم".
محمد الشناوي يكشف لأول مرة أسباب خماسية صن داونز في الأهلي ..فيديو
قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابة سعد سمير والهدف الأول في شباك الأهلي من صن داونز هما سبب انحدار الأداء وتعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة.
لحظة تحرك قطار بدون سائق فى شبين القناطر ..فيديو
عرض برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» فيديو للحظة تحرك قطار بدون سائق فى شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وهي الواقعة التي تسببت في قلق وفزع الركاب وبعض الأهالي.
ميدو في حوار حصري لـ صدى البلد: لن أعود لتدريب الزمالك في الوقت الحالي وفايلر لا يمتلك الخبرة الكافية
اختص العالمي أحمد حسام ميدو موقع "صدى البلد"، ليكون أول موقع مصري يجري معه حوارًا منذ توليه مهمة تدريب المقاصة
استغلت أطفالها جنسيا.. أم تعتدي على بناتها وتبيع الفيديوهات بالإنترنت.. تفاصيل صادمة
سجنت إحدى الأمهات لقيامها بتصوير مقاطع فيديو لانتهاكات جنسية ارتكبتها بحق ابنتيها حين كانتا في سن 8 و14 عاما.
توقف عن تناولها فورا.. هذه الأطعمة تسبب مرضا خطيرا
على الرغم من وجود أطعمة تحتوي على فوائد عديدة، لكنها ضارة أيضًا فيجب ألا تتناولها بكثرة، أو استبدالها بأطعمة صحية، فتعرف على الأطعمة الضارة بالصحة والتي تسبب أمراضًا صحية، وذلك وفقًا لموقع "organicwelcome".