أهل إفك.. الرئيس السيسى يوجه رسالة قوية لـ المصريين ويحذر من هذا الفصيل.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الفترة الماضية نصحت الإعلاميين والشعب المصرى بعدم التأثر باى شئ نهائيًا، مضيفًا " أوعوا حد ياثر عليكم ويشككم فى نفسكم دى حالة موجودة منذ 80 سنة وهى حالة عدم اليقين والتشكك ومحاولة التفرقة بين الناس وبعضها".





وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم ٣ التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، أنه يجب ان نكون متماسكين جدًا وألا نتأثر بها، مشيرًا إلى أننا نتقدم وستقدم أكثر والمهم اننا دائمًا المفروض نبقى فاهمين انهم فى حالة عداء لا تنتهى وهم أهل إفك وأهل شر.



وتابع الوصف فى مكانه احنا لازم كل واحد يعمل فى مصر يعمل أكثر وألا يتأثر، مؤكدًا أن الشعب المصرى واعى أوى ومتنتبه اوى.

