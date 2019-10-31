أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات اليوم خلال منتصف التعاملات

ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 31 اكتوبر 2019 بقيمة 3 جنيهات، ليسجل عيار الذهب 21 نحو 673 جنيها للجرام.



في حين إن الأسعار العالمية للذهب سجلت ارتفاعا ملحوظا، وذلك خفض الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى بواقع 1.5%، الأمر الذى أدى إلى زيادة في أسعار الذهب لتسجل الأوقية 1505 دولارا.



وسجل عيار 18 سجل 576 حنيها للجرام ، وبلغ عيار 24 سجل 769 جنيه ، وسجل الجنيه الذهب 5384 جنيها ، وبلغت أوقية الذهب 1505 دولار.



يوجد 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.