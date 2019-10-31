رئيس الوزراء يصل حفل تسليم جائزة مصر للتميز الحكومي

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، الى حفل تسليم جائزة التميز الحكومي الذي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة ، وبمشاركة وفد وزاري اماراتي برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.





ويأتي الإعلان عن أسماء الجهات الحكومية والموظفين الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى بعد أن تم إطلاقها في ختام مؤتمر مصر للتميز الحكومي المنعقد بالقاهرة في يوليو 2018 بدعم وشراكة إماراتية، وذلك ضمن الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الشقيقين.





وتهدف جائزة مصر للتميز الحكومي،المتوافقة مع منظومة التميز الحكومي الإماراتية، إلى الارتقاء بالأداء الحكوميعلى مختلف المستويات، وتحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات حكومية نوعية تسرّع مسارات التنمية فيمختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية وتلبي احتياجات وتطلعات المواطنينوفق المعايير العالمية للجودة والتميّز الحكومي، بالإضافة إلى تكوين جهازإداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤيةمصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.





وتم تصميم جائزة مصر للتميز الحكومي بالتوافق مع منظومة التميزالحكومي المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الدولتين، وتم إعداد معاييرها ضمن ثلاثة محاور رئيسية هيتحقيق الرؤية والابتكار والممكنات،كأساس لتقييم الجهات الحكومية وتحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه هذه الجهات في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرصالتحسن التي تساعدها في تحقيقأهدافها الطموحة لتعبر عن أسلوبتفكير جديد في طريقة تخطيط وتنفيذوتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئومفاهيم مبتكرة تمت تجربتهاوتطبيقها في حكومة دولة الإماراتوأثبتت فاعليّتها في تحقيق نتائج رائدة.





وتتضمن جائزة مصر للتميز الحكوميفئتين، الأولى: جوائز التميز المؤسسي،والثانية: جوائز التميز الفردي.





وينبثق من جوائز التميز المؤسسي،جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتغطي الوحدات المحلية التي تشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياءوالقرى، بالإضافة إلى جائزة المؤسسات التعليمية المخصصة للكليات التابعة للجامعات الحكومية، كما تندرج تحتها أيضًا جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتشمل منافذ تقديم الخدمات مثل مكاتب البريد، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ومكاتب التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم"، فيما تم تخصيص جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكيةإلى الجهات ذات مواقع إلكترونية تفاعلية.



