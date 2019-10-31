الحكم مارس القادم.. إطلاق سراح هاكرز بعد ابتزاز Uber وLinkedIn

أقرّ اثنان من المتسللين في المحكمة الفيدرالية، أمس، بتهمة التآمر وإبتزاز كل من شركة أوبر تكنولوجيز "Uber Technologies" وموقع LinkedIn، وشركات أخرى في مقابل الحصول على وعود بحذف المعلومات المسروقة من Amazon Web Services، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.





وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، تم إطلاق سراح الاثنان بضمان وهما براندون جلوفر "Brandon Glover"، من فلوريدا، وفاسيلي ميريكير "Vasile Mereacre" من تورنتو كندا، مع تعيين جلسة للنطق بالحكم في شهر مارس القادم.





وقالت وزارة العدل الأمريكية: "إن الرجال قاموا بتنزيل 57 مليون سجل مستخدم لشركة أوبر، بما في ذلك بيانات العملاء والسائقين، من خوادم المنصة السحابية التابعة لشركة Amazon.com Inc، في نوفمبر عام 2016".



