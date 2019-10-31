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منوعات

الحكم مارس القادم.. إطلاق سراح هاكرز بعد ابتزاز Uber وLinkedIn

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:31 م
هاكرز
هاكرز
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شيماء عبد المنعم
أقرّ اثنان من المتسللين في المحكمة الفيدرالية، أمس، بتهمة التآمر وإبتزاز كل من شركة أوبر تكنولوجيز "Uber Technologies" وموقع LinkedIn، وشركات أخرى في مقابل الحصول على وعود بحذف المعلومات المسروقة من Amazon Web Services، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، تم إطلاق سراح الاثنان بضمان وهما براندون جلوفر "Brandon Glover"، من فلوريدا، وفاسيلي ميريكير "Vasile Mereacre" من تورنتو كندا، مع تعيين جلسة للنطق بالحكم في شهر مارس القادم.

وقالت وزارة العدل الأمريكية: "إن الرجال قاموا بتنزيل 57 مليون سجل مستخدم لشركة أوبر، بما في ذلك بيانات العملاء والسائقين، من خوادم المنصة السحابية التابعة لشركة Amazon.com Inc، في نوفمبر عام 2016". 

مما أدي شركة أوبر للموافقة على دفع مبلغ 100 ألف دولار من عملة بيتكوين، عن طريق طرف ثالث وطالبات المبتزون بتوقيع اتفاقيات السرية، ولكن في ديسمبر 2016 طلب المتسللون أموالًا من شركة LinkedIn للحصول على وعد بحذف أكثر من 90 ألف سجل قاموا بتنزيلهم، ولكنهم توقفوا عن التواصل في يناير حيث سعت الشركة لمعرفتهم.
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