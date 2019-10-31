4 مرشحين للانتخابات التكميلية للجنة الأولمبية المصرية..تعرف عليهم



تقدم أربعة مرشحين لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر القادم.



حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية موعد الجمعية العمومية العادية يوم 20 ديسمبر القادم والتي تشهد اجراء انتخابات تكميلية على ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس الإدارة التي خلت بإستقالة حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم ويحي دعبس نائب اتحاد الهوكي وخالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة.



ترشح على العضوية كل من عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وعبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وسيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي.

