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فن

على متن دراجة نارية.. أحمد فهمي في أحدث ظهور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:56 م
احمد فهمى
احمد فهمى
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محمد بدران
شارك أحمد فهمي جمهوره بنشر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد فهمى بملابس رياضة وهو على متن دراجة نارية، نالت إعجاب متابعيه.

يذكر أن آخر أعمال فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.
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sportster ❤️❤️

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على متن دراجة نارية.. أحمد فهمي في أحدث ظهور
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