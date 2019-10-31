شاهد.. تعليق الجمهور على صورة رجاء الجداوي وجاكي شان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للفنانة رجاء الجداوي برفقة الممثل العالمي جاكي شان اثناء تواجدهما في موسم الرياض .



وعلة الجمهور على الصورة : "جاكي استني يا جاكي".



من ناحية أخرى أكدت الفنانة رجاء الجداوى أنها تواصل حاليًا تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "شبر مية"، الذى يتم عرضه حاليًا .



وأضافت "الجداوى " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه يتبقى لها عدد كبير من المشاهد تواصل حاليًا تصويرها ، خاصة وأن أحداث العمل يتم تقديمها فى 45 حلقة.



مسلسل شبر ميه ينتمى للمسلسلات ذات الـ 45 ويشارك فى بطولته كل من أحمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهب عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، انعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وأخرون، وهو تأليف شريف بدر الدين، ومن إخراج طارق رفعت، وإنتاج سينرجى وسيليمديا.