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محافظات

أول تعليق لـ محافظ الشرقية عقب حصد 4 جوائز بمسابقة التميز الحكومي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:06 م
أول تعليق لـ محافظ
أول تعليق لـ محافظ الشرقية عقب حصد 4 جوائز بمسابقة التميز
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محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فوز المحافظة بأربع جوائز في مسابقة التميز الحكومي والتي أقامتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 م ". 

وشارك المحافظ فى حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في دورته الأولى ، والذي أقيم اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة وبمشاركة وفد وزاري إماراتي .

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة حققت المركز الأول في جائزة القيادات المتميزة فئة "مدير إدارة " وحصلت عليها إيناس حمدي محمود مديرية الشئون الصحية .

وحققت الشرقية المركز الثاني في جائزة القيادات المتميزة فئة " مدير عام " وحصلت عليها المهندسة نبيلة حسني بمجلس مدينة الزقازيق.

وحققت المركز الثالث في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية وحصلت عليها البوابة الإلكترونية للمحافظة.

وحققت المركز الرابع في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة " القرية " وحصلت عليها قرية صافور مركز ديرب نجم .

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته لفوز المحافظة بجوائز التميز الحكومي ، قائلا :" شكرا لكل من شارك وساهم للفوز من العاملين بالجهاز الإداري" ، متمنيًا دوام التوفيق والرقي للعاملين بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحه يحتذى بها في المجتمع المصري ، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية – نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة – تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين – تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية ، بالإضافة إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
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