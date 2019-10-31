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أخبار العالم

غدا.. بنوك لبنان تفتح أبوابها أمام الجمهور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:12 م
جمعية المصارف اللبنانية
جمعية المصارف اللبنانية
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن جمعية المصارف اللبنانية أعلنت أن البنوك ستفتح أبوابها أمام الجمهور غدا الجمعة.

وكانت جمعية المصارف اللبنانية، قالت إن بنوك لبنان ستبدأ عملها، اليوم الخميس، على أن تستقبل الجمهور صباح غدا الجمعة.

يأتي ذلك بعد إغلاق دام لنحو أسبوعين، بسبب احتجاجات واسعة شهدتها العاصمة بيروت والعديد من المدن اللبنانية.

​وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد جاءت على خلفيتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي تستمر حكومة في تيسير أعمالها حتى تأسيس حكومة جديدة.
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