Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير: رسالة السيسي تأكيد على حق الشعب في امتلاك أسهم بشركات القوات المسلحة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:23 م
سعيد الفقي
سعيد الفقي
Advertisements
محمد صبيح
قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن حديث الرئيس السيسي عن دور البورصة في دعم الشركات الحكومية وشركات القوات المسلحة يشير إلى دخول سوق الأسهم المصرية دائرة اهتمام القيادة السياسية والحكومة وهو ما يبشر بأن القادم الأفضل.

وأوضح سعيد الفقي أن دعوة الرئيس السيسي لطرح شركات القوات المسلحة في البورصة رسالة واضحة أن للشعب حق في أن يمتلك حصة من شركات القوات المسلحة وهي رسالة إيجابية.

وأكد سعيد الفقي أن طروحات شركات القوات المسلحة في البورصة ستكون جاذبة للمستثمرين والأفراد لمعرفة مدى قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المشروعات بدقة وإتقان.

وأشار إلى وجود شح في السيولة وعزوف من المستثمرين خلال المرحلة وأن الطروحات الجديدة للشركات القوية الحكومية أو شركات القوات المسلحة تعزز من جذب السيولة والمستثمرين للبورصة المصرية.

ولفت خبير أسواق المال إلى أن منظومة الاستثمار غير المباشر هي أسرع قنوات النمو وتوفير السيولة لتطوير وهيكلة الشركات ومعدل دوران رأس المال وهو ما يحقق المصلحة لجميع الأطراف على المستثمر ربح أو عائد كوبون أو ارتفاع قيمة الأسهم وعلى الدولة من خلال عوائد الطروحات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يوجد العديد من الطروحات للدولة المصرية في البورصة بمشاركة من شركات القوات المسلحة، وستكون فرصة للمصريين للمشاركة، وشركات القطاع الخاص مرحب بها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، أنه لابد من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وتابع الرئيس السيسي: "أنا مبقولش كلام سياسة، المشروع انتهى وافتتح"، معلقا: "من يريد المشاركة لا توجد تراخيص أو دراسات جدوى وإحنا شغالين في الموضوع ده من 3 سنين".

واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الصندوق السيادي لمصر سنعلن عن حجمه، وإيراداته مش من فراغ، و هنعلن عنه بما يتناسب مع قدرات الدولة المصرية"، مضيفا أن تلك الشركات أصولها مصرية ولصالح الشعب واقتصاد البلد مش لحد تاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي: سنعلن عن حجم الصندوق السيادي لمصر بما يتناسب مع قدرات الدولة.. فيديو

بقالنا 3 سنين شغالين على ده.. الرئيس السيسي: نعمل على طرح شركات للقوات المسلحة في البورصة.. فيديو

عن دعوة الرئيس لـ طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.. خبير: توسيع لقاعدة الملكية والمشاركة الوطنية

10 مكاسب من طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.. تعرف عليها

خبير: طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة دفعة إيجابية للاستثمار غير المباشر

بعد إعلان الرئيس طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.. خبراء: سيؤدى إلى المشاركة الوطنية.. وجذب الاستثمار المباشر.. ويؤكد وعى الدولة بأهمية سوق الأوراق المالية

ترشيحاتنا

اعرف القيمة.. توفيق عكاشة يعلن مكافأة لجمهوره على الهواء .. فيديو

الأهلي يفوز بـ ديربي جدة 2-1 على الاتحاد.. فيديو

علاج انتفاخ البطن.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل الطازج

قرار مفاجئ من ميتشو لـ فرجاني ساسي | تفاصيل

كلوب يكشف عن خدعة أوريجي لتسجيل الهدف الرابع في آرسنال

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على الاتحاد 2-0 فى ديربي جدة | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية

مراهقة تلقي بنفسها في نهر متجمد بسبب ألبوم غنائي.. والنتيجة مأساة