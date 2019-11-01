Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غرناطة يفرط في صدارة الليجا بالسقوط بثلاثية أمام خيتافي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
خسر فريق غرناطة من مضيفه فريق خيتافي بثلاثية مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "كالسيوم ألفونسو بيريز"، فى ختام مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

ثلاثية خيتافي جاءت من توقيع طريق أنخيل لويس وماورو ارامبارى فى الدقيقتين 35 و 41، وسجل انتونيو بورتاس هدف التقليص لفريق غرناطة، بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 74.

وسجل دافيد تيمور فى تسجيل ثالث أهداف خيتافي في الدقيقة 88.

وتجمد رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع خيتافى رصيده للنقطة 16 فى المركز التاسع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم خيتافي 2-0 ويحتل المركز الثاني في الليجا.. فيديو

ترشيحاتنا

رانيا علواني تصدر بيانا بخصوص الأخبار المنسوبة لها ضد الأهلي

بعد مد فترة تظلمات التموين لـ 30 نوفمبر.. برلمانية تطالب بعدم إرجاع هذه الأسرة

فتيات في حياة ابن عمرو دياب.. بدأها بـ قُبلة وأحدثها في ملهى ليلي

بإطلالة كلاسيكية.. ياسمين صبري بالتايجر تبرز جمالها على البيانو

موجز البلد| موعد سقوط الأمطار.. موقف كمساري قطار طنطا.. احتفال رانيا يوسف بـ صندوق الدنيا

حكم مباراة الرجاء والبلدية فى حراسة الشرطة.. والمحلة يشكو أبوخاطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

بفستان أسود أنيق.. كارول سماحة تخطف الأنظار فى كندا

أول فرحتي مات .. مأساة أم فقدت ابنها بالدقهلية ..إسلام سافر الخليج فقتله الإعصار ..تفاصيل