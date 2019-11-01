Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

على خطى Apple.. هواوي تطلق تابلت جديدا يشبه الآيباد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:39 ص
هواوي
هواوي
Advertisements
عزة عاطف
بعد إصدار الصين لـ ساعة "شاومي" الذكية الجديدة التي تشبه إلى حد كبير ساعة Apple Watch، كذلك تعمل شركة هواوي على تصميم جهاز كمبيوتر لوحي جديد، ويبدو متشابهًا تمامًا مثل iPad Pro، ووفقًا للتسريبات المسربة التي نشرتها Android Central) )، يبدو أن الاختلاف الأكبر هو الكاميرات الخاصة به.

حيث يأتي جهاز هواوي محتويًا على كاميرا خلفية ثنائية العدسة وشاشة مثقوبة تحتوي على كاميرا أمامية، وعلى خطى أبل فإن الجهاز اللوحي يحتوي على لوحة مفاتيح ممغنطة مثل لوحة المفاتيح الذكية من Apple، والمفاجأة وجود قلم جديد مرفق بالجزء العلوي من الجهاز اللوحي، ربما عن طريق المغناطيس ، مثل قلم Apple Pencil على جهاز iPad Pro.

ويشير 91Mobile إلى تجسيدات الجهاز لديه مستشعر بصمات الأصابع، لذلك ربما تستخدم هواوي مستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة أو نوع من تقنية مصادقة الوجه، وفقًا لموقع ذا فيرج التقني.

يقول 91Mobiles " نتوقع" أن الجهاز اللوحي سيكون ذو "مواصفات من الطراز الرئيسي"، مع Kirin 990 SoC أحدث وأسرع معالج من هواوي، بالإضافة إلى على مودم 5G مدمج، يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي التخزينية، ويأتي الجهاز مرفق به "بطارية كبيرة"، تم طرح الجهاز اللوحي السابق من Huawei ، MediaPad M6 ، في يونيو الماضي .
Advertisements

موضوعات متعلقة

iPhone 11 Pro Max الأكبر حجمًا فى تاريخ Apple .. مواصفات وسعر.. فيديو وصور

iPhone 11 Pro .. مواصفات جبارة بحجم استثنائي .. فيديو وصور

Apple تكشف عن الإصدار السابع من ipad .. فيديو

iPad من الجيل السابع.. مواصفات وأسعار جهاز أبل الجديد

سعر ومواصفات هاتف Huawei Mate 30 Pro

طريقة استخدام الماوس على أجهزة آيباد وآيفون

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق يكشف سر تعثر مسيرة رمضان صبحي الاحترافية في أوروبا

حكم غسل الجمعة ووقته وفضله عند الله.. تعرف على رأي الفقهاء

عتاب المحب.. عدلي القيعي يكشف سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب

اقتدي بـ فايلر ... نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لـ ميتشو

شاهد.. متظاهر عراقي ينجو من رصاصة حية بأعجوبة

على خطى Apple.. هواوي تطلق تابلت جديدا يشبه الآيباد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على خطى Apple.. هواوي تطلق تابلت جديدا يشبه الآيباد

شاهد.. متظاهر عراقي ينجو من رصاصة حية بأعجوبة

بملابس شتوية .. إنجي المقدم تستعرض أناقتها .. صور