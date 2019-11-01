على خطى Apple.. هواوي تطلق تابلت جديدا يشبه الآيباد

بعد إصدار الصين لـ ساعة "شاومي" الذكية الجديدة التي تشبه إلى حد كبير ساعة Apple Watch، كذلك تعمل شركة هواوي على تصميم جهاز كمبيوتر لوحي جديد، ويبدو متشابهًا تمامًا مثل iPad Pro، ووفقًا للتسريبات المسربة التي نشرتها Android Central) )، يبدو أن الاختلاف الأكبر هو الكاميرات الخاصة به.



حيث يأتي جهاز هواوي محتويًا على كاميرا خلفية ثنائية العدسة وشاشة مثقوبة تحتوي على كاميرا أمامية، وعلى خطى أبل فإن الجهاز اللوحي يحتوي على لوحة مفاتيح ممغنطة مثل لوحة المفاتيح الذكية من Apple، والمفاجأة وجود قلم جديد مرفق بالجزء العلوي من الجهاز اللوحي، ربما عن طريق المغناطيس ، مثل قلم Apple Pencil على جهاز iPad Pro.



ويشير 91Mobile إلى تجسيدات الجهاز لديه مستشعر بصمات الأصابع، لذلك ربما تستخدم هواوي مستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة أو نوع من تقنية مصادقة الوجه، وفقًا لموقع ذا فيرج التقني.



يقول 91Mobiles " نتوقع" أن الجهاز اللوحي سيكون ذو "مواصفات من الطراز الرئيسي"، مع Kirin 990 SoC أحدث وأسرع معالج من هواوي، بالإضافة إلى على مودم 5G مدمج، يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي التخزينية، ويأتي الجهاز مرفق به "بطارية كبيرة"، تم طرح الجهاز اللوحي السابق من Huawei ، MediaPad M6 ، في يونيو الماضي .

