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فن

اليوم.. نداء شرارة تحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
نداء شرارة
نداء شرارة
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آيه عاطف
تستعد الفنانة الأردنية نداء شرارة، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم، الجمعة على خشبة مسرح الجمهورية بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28، كما إنتهت من إجراء البروفات الغنائية مساء أمس استعدادًا للحفل.

وقالت نداء شرارة، في تصريح لـ "صدى البلد" إنها ستقوم بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها منها "درجات"، و"سهرانة أنا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"حكايتي"، ذلك بجانب غنائها عدد من أغاني نجوم الزمن الجميل منهم الراحلة ذكرى.

يذكر أن نداء شرارة طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حكايتي" وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، كما أحيت مؤخرًا حفلين غنائيين في دار الأوبرا وساقية الصاوي.
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