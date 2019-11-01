بملابس سوداء ... خطيبة محمود العسيلى تتألق بإطلالة كلاسيك

حرص الفنان محمود العسيلي على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم.ظهرت خطيبة محمود العسيلى فى الصورة بإطلالة كلاسيك باللون الأسود، حيث ارتدت بنطلون و نسقت معه كاب فضفاض بنفس اللون، وانتعلت بوت جلد طويل و ذا كعب عالى، فيما ارتدت حقيبة متوسطة الحجم باللون الهافان.أما منالناحية الجمالية، فأعتمدت خطيبة محمود العسيلى على تسريحة شعر بسيطة، وأختارت مكياجا هادئا و متناسقا مع إطلالتها.