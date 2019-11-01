لنا حق الاعتراض.. أول تعليق من الأهلي السعودي على أزمة جروس ويوسف البلايلي

علق الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بنادي أهلي جدة السعودي، على أزمة يوسف البلايلي لاعب الفريق ومدربه كريستيان جروس خلال مباراة الاتحاد أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز الراقي 2- 1.



وكان يوسف البلايلي رفض مصافحة السويسري كريستيان جروس المدير الفني العائد لتدريب الأهلي، في مباراة الأمس، اعتراضا على استبداله، في الدقيقة 60 من عمر المباراة.



وقال منصور بن شمعل في تصريحات نقلتها صحيفة " الرياضية" السعودية: "بلايلي لاعب كبير ويحق له أن يعترض، ويحق لنا ايضا أن نعترض، سنعقد جلسه معه، لحل أموره مع المدرب كريستيان جروس".



يذكر أن فريق أهلي دة يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة.