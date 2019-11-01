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محافظات

غلق 70 مقهى مخالفا بالشرقية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:34 م
غلق 70 مقهى مخالف
غلق 70 مقهى مخالف بالشرقية
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محمد الطحاوي
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن المراكز والمدن والأحياء نفذت حملات مكثفة لغلق المقاهي والكافيتريات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أسفرت عن غلق 70 مقهي مخالف.

وأوضح محافظ الشرقية أن رئاسة حى أول الزقازيق أغلقت١١ مقهى وكافتريا ومحل غير مرخص، ومركز ومدينة مشتول السوق بغلق ٧ مقاه وكافتريا ومحل غير مرخص، ورئاسة مركز ومدينة فاقوس بغلق ٨ وكافتريا ومحل غير مرخص، وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بغلق مقهى غير مرخص، ورئاسة مدينة منشأة ابو عمر بغلق ٧ مقاه وكافيتريا ومحل غير مرخص.

وأضاف محافظ الشرقية أن رئاسة مركز ومدينة ههيا أغلقت ١٠ مقاه وكافتريا ومحل غير مرخص، ورئاسة مدينة صان الحجر ٣ مقاه وكافتريا ومحل غير مرخص، ورئاسة مركز ومدينة ابو كبير ١٣ مقهى وكافيتريا ومحل غير مرخص، ورئاسة مركز ومدينة ديرب نجم ١٠ مقاه وكافتريا ومحل غير مرخص.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن ذلك يأتي في إطار تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات غلق المقاهى والكافتريات والمحال التجارية المخالفة والتأكد من تراخيصها القانونية وعدم السماح لأصحابها التعدي على الرصيف وإحداث ضوضاء للمواطنين لتواجدها داخل الكتلة السكنية.

ونوه محافظ الشرقية الي أن هناك تعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تطبيق القانون على المخالفين وفرض هيبة الدولة دون محاباه لأحد من خلال شن حملات تفتيشية مفاجئة على المقاهى والكافتريات والمحال التجارية غير المرخصة بنطاق كل مركز ومدينة وحي و غلق غير المرخص منها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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