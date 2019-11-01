إسلام جمال يستعرض لياقته في الجيم.. صورة

نشر الفنان إسلام جمال صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهر إسلام جمال وهو يؤدى التدريبات الرياضية داخل الجيم نالت إعجاب متابعيه.



يذكر إن إسلام جمال يشارك في مسلسل "بلا دليل" المعروض حاليا على القنوات الفضائية بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.



مسلسل "بلا دليل" يشهد أولى تجارب إنجي علاء في كتابة السيناريو، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي، من خلال 45 حلقة.