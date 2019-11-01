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فن

أوس أوس وبيومي فؤاد في المغرب.. ومصطفى بسيط يعلق

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:57 م
أوس أوس و بيومي فؤأد
أوس أوس و بيومي فؤأد
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قسم الفن
نشر الفنان محمد أسامة "اوس أوس" نجم مسرح مصر صورة، عبر حسابه على إنستجرام، برفقة النجم بيومي فؤاد، من المغرب.

وعلق "اوس أوس" علي الصورة: "جمعة مباركة من المغرب الشقيق".

وشارك الفنان مصطفي بسيط في التعليقات علي الصورة: "الشنطة فيها اكس بوكس تمام يخربيت عسلك".

ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني. 

مسلسل روحين في زكيبة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.

يذكر أن آخر أعمال "أوس أوس" مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.

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