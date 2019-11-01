بعد ظهوره على الحلبة السعودية .. قصة بطل الـ WWE رومان رينز مع سرطان الدم

شهور من المعاناة من مرض سرطان الدم واجهها نجم WWE "رومان راينز"، وذلك بعد إعلانه إصابته بالمرض الخبيث في إحدى حلقات راو في عام 2018 قائلًا إنه يصارع مرض اللوكيميا وأنه مضطر إلى اعتزال عالم المصارعة ونشاطاتها.



وحينها شعر محبوه بالحزن وعدم تصديقهم لأمر إصابته بمرض السرطان، وهو في عمر 33 عامًا، لكونه احد النجوم المهمين في المصارعة الحرة التي يشاهدها الملايين حول العالم.



وفي فبراير من هذا العام عاد المصارع الملقب بـ"البيج دوج"، إلى حلبة المصارعة بعد محاربته لمرض السرطان، منذ إعلانه الاعتزال بسبب مرضه، ليستقبل بحفاوة غير معهوده ليقرر بعدها تكريس أمواله وحياته من أجل محاربة هذا المرض وشفاء الناس منه.



وبحسب موقع "WWE" تم تشخيص رومان في الأصل بإصابته بسرطان الدم في عام 2008 وهو في سن 22 عاما، ليتمكن من جعل المرض خامل، حيث كان يحارب هذا السرطان منذ ذلك الحين.



فيما أعلن نجم المصارعة الشهير عودة سرطان الدم إليه في 22 أكتوبر عام 2018، لتصيب الصدمة الجميع في عالم الرياضة والترفيه.



ولكن إرادته مكنته من الشفاء من هذا المرض المميت، ومواصلة كفاحه في الرياضة التي يعشقها منذ صغره.



واحدث ظهور نجم المصارعة الحرة يوم الخميس الماضي بحلبة المصارعة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، والتي شهدت العديد من المباريات الساخنة، ضجة كبيرة بين الجمهور السعودي للاحتفال بانتصاره على مرض السرطان ليخوض مباراة شرسة استطاع الفوز فيها على خصمه القوي راندي اورتن.