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أخبار العالم

جوتيريش يطالب أردوغان باحترام العودة الطوعية للاجئين

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:11 م
صدى البلد
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أ ش أ
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن المنظمة الدولية ستنظر في خطة تركية تهدف الى نقل قسم من اللاجئين السوريين الموجودين في البلاد إلى "منطقة آمنة" في سوريا.

وأكد جوتيريش - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة - ضرورة احترام "المبادئ الأساسية المرتبطة بالعودة الطوعية والآمنة واللائقة للاجئين إلى بلدانهم الأم".

وقال البيان إن جوتيريش "أبلغ الرئيس (أردوغان) بأن المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة ستعمد فورا الى تشكيل فريق للنظر في هذا الاقتراح وإجراء مباحثات مع السلطات التركية في إطار التفويض الممنوح لها".

وتعتزم تركيا إقامة "منطقة آمنة" في شمال شرقي سوريا، وتحديدا على أراض سيطرت عليها في هجومها الأخير على المقاتلين الأكراد، في التاسع من أكتوبر الماضي.

وتؤكد انقرة أن هذه المنطقة ستضم حتى مليونين من أصل 3.6 مليون لاجئ سوري موجودين على أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011.
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