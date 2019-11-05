تعرف على السرعات المقررة بـ قانون المرور الجديد وقيمة الغرامات على السيارات المخالفة

الدرجات بدون محرك وعربات الركوب والنقل التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.





وأكد النائب يحيى الكدواني لـ "صدى البلد"، أنه وفقًا للقانون، فإنه من المقرر أن يتم إلغاء عدد من أنواع المركبات، نظرًا لما تمثله من خطر على المواطنين.





قيمة المخالفات بـ قانون المرور الجديد

يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون المرور الجديد، تمهيدًا لإقراره، بعد أن قامت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، برئاسة اللواء كمال عامر، بالموافقة عليه نهائيًا.ويستهدف قانون المرور الجديد ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.ونص قانون المرور الجديد على الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة)- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتهاالمركبات التي يسري عليها أحكام قانون المرور الجديد، وهي:المركبات الآلية وتقسم إلى:- من حيث طبيعة الاستخدام: "عام وخاص وتجاري وأغراض أخرى".- من حيث النوع: "دراجة آلية ونقل ركاب ونقل بضائع والمقطورات وأنصاف المقطورات وجرارات زراعية ومعدات ثقيلة، وأنواع أخرى".- من حيث عدد الركاب: "حتى 8 راكب، بالإضافة إلى السائق وأكثر من 8 راكب بالإضافة إلى السائق".- من حيث الوزن الكلي تقسم لمركبات نقل البضائع إلى: (خفيف حتى 3.5 طن ـ متوسط يزيد على 3.5 طن حتى 10 أطنان - ثقيل يزيد على 12 طنًا).- من حيث الوزن الكلي للمقطورات وأنصاف المقطورات إلى: (حتى 0.75 طن - يزيد على 0.75 حتى 3.5طن حتى 10 أطنان - يزيد على 10 أطنان).ثانيًا: المركبات غير الآليةتقسم المركبات غير الآلية إلى:من جانبه، قال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة سارعت الخطى في مناقشة قانون المرور الجديد، وبالفعل استقرت على عدد كبير من مواد القانون، مضيفًا أن قانون المرور الجديد أوشك على الخروج إلى النور.وذكر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن المركبات التي لن يتم تجديد الرخص لها، جاءت كالتالي: السيارات الأجرة التي مضى عليها 20 عامًا، وكذلك سيارات التاكسي القديمة التي مضى عليها 20 عامًا، إضافة إلى عربات النقل المكونة من أكثر من مقطورة، وسيارات الأجرة غير المرخصة، التي مضى عليها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع.وأوضح النائب أنه بموجب قانون المرور الجديد، سيتم إنشاء صندوق تابع لوزير المالية، يحق للمتضرر أن يأخذ منه قرضًا، لشراء سيارة جديدة.بذلك يكون الشارع المصري على موعد مع اختفاء عدد من السيارات إلى جانب التوك توك، الذي تتجه الحكومة لاستبداله بسيارت ميني فان.كما نص قانون المرور الجديد في الباب الثاني الذي يختص بـ "رخص تسيير وقيادة المركبات الآلية"، على أنه: "تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد، ويكون مدة ترخيص المركبة في موعد لا يتجاوز الثلاثين يومًاالتالية لانتهاء مدة الترخيص".وتعتبر الرخصة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد، سارية خلال هذه المهلة، سابقة الذكر، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجباري لهذه المدة.وينص قانون المرور الجديد، على تجديد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتبارية جاز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره.ولا تجدد رخصة المركبة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد، إلا بعد تقديم المرخص له، ما يدل على أدائه للمبالغ المستحقة بالإخطار الوارد من الهيئة العامة للطرق والكباري إن وجدت.يشار إلى أن قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة نص على فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بجريمة التدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبارها القانون من الجرائم المرورية.ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة ، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملوا إشغال الصبية التي لم يتجاوزا سنهم 18 عامًا.وتعرضت العقوبة أيضا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث من يعمل علي إدارة مثل هذه المراكز لابد له أن يحصل علي الترخيص من المرور.كما وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرقـ الاعتداء على رجال المرورـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآدابـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرورـ السير بدون فرامل* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهةـ التسبب فى تعطيل حركة المرور* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه إلى2000 جنيه لـ :-ـ مخالفة تركيب زجاج فاميهـ مخالفة الإضرار البيئيـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظارـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.* شروط استخراج رخصة قيادة للسيارةكما وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة للسيارة، وفيما يلي نستعرض أهم تلك الشروط:- أن لا يقل السن عن 18 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص– أن لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهنى.– اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.– أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.– الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة باحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.– يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.– يخدع طالب الرخصة الى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإهاربية- عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.- كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين "باطنة ونظر" وصورتين من بطاقة الرقم القومي.* إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة القيادةوأعفى قانون المرور الجديد مجموعة من الفئات من رخصة قالقيادة الخاصة، وهم: أعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب، أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية والأجنبية وعائلاتهم، بشرط المعاملة بالمثل، وأعضاء الهيئات العربية والدولية والأجنبية، غلى جانب ذو الإعاقة والمصابون من العمليات الإرهابية والأمنية.شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد* ووضع قانون المرور الجديد المقرر إصداره خلال دور الانعقاد الخامس، لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، شروطا لترخيص تسيير المركبات كالتالي:ـ سداد الضرائب والرسوم المقررةـ التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها.ـ استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.ـ تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.ـ تركيب GPSـ تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء