تصاعد حدة الاحتجاجات في العراق.. والسعودية تعلن الموعد الرسمي لتوقيع اتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ارتفاع قياسي في إيرادات قناة السويس

بومبيو: نطالب حكومة العراق بالإصغاء إلى مطالب المتظاهرين المشروعة

إطلاق 7 صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل

أمريكا: نبحث في أمر زعيم داعش الجديد لتحديد دوره





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وذكرت صحيفة "الراي" أن هيئة قناة السويس أعلنت أن إيرادات القناة بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند 515 مليون دولار في أكتوبر، مشيرة إلى أن حركة الملاحة بالقناة، خلال شهر أكتوبر 2019، شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 133 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 8%.





على الصعيد الإقليمي والدولي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الولايات المتحدة، دعت حكومة العراق إلى "الإصغاء للمطالب المشروعة" للمتظاهرين الذين ينادون بإسقاط النظام رغم وعود المسؤولين بإصلاحات، حيث انتقد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، التحقيق الذي أجرته السلطات في بغداد حول أعمال العنف الدامية التي تخللت التظاهرات الأخيرة في البلاد.





وقال بومبيو إن تلك التحقيقات "تفتقر الى الصدقية الضرورية"، مؤكدا أن "العراقيين يستحقون العدالة وأن تتم محاسبة المسئولين فعليا".





وقالت "الجريدة" إن هيئة النزاهة العراقية أعلنت إصدار اوامر قبض واستقدام بحق 60 مسئولا عراقيا بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري، مشيرةً إلى أن أوامر القبض شملت ثلاثة وزراء بينهم اثنان من الحكومات السابقة وخمسة نواب في البرلمان العراقي ومسئولين محليين في المحافظات بتهم فساد وهدر في المال العام.





ونشرت "الوطن" تقريرًا مطولًا أبرزت فيه تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومدن عراقية أخرى أمس لجمعة وسط استمرار سقوط الضحايا والمصابين في صفوف المتظاهرين، مشيرةً إلى أن ساحة التحرير في بغداد اكتظت وبشكل لافت وغير مسبوق بالاف المتظاهرين من النساء والرجال ومن مختلف الشرائح العمرية وهم يهتفون للمطالبة باسقاط الحكومة وتقديم الخدمات.





وقالت "القبس" إن "قوات الأمن المرابطة على (جسر الجمهورية) قرب الساحة تستهدف المتظاهرين بين الحين والاخر بقنابل الغاز المسيلة للدموع والتي تتسبب بوفيات واصابات بليغة وحالات اختناق".





ونقلت "الراي" عن المتحدث باسم مفوضية حقوق الانسان العراقية علي البياتي قوله إن فتاة متظاهرة قتلت اليوم في ساحة التحرير بعد اصابتها بقنبلة غاز مسيلة للدموع بمنطقة الراس.





في سياق آخر، اهتمت "الأنباء" بتصريحات سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث قال إن مراسم توقيع اتفاق الرياض، ستجري الثلاثاء المقبل، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، وحضور ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.





وثمن آل جابر، دور الرئيس هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي "في التوصل لاتفاق الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية".





وأفادت "كونا" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن 7 "صواريخ" أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل اعترضتها منظومة الدفاع الصاروخي، قائلًا: "بعد صفارات الإنذار التي انطلقت قبل دقائق قليلة أطلقت 7 صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل"، فيما أكد أن "القبة الحديدية" اعترضت جميع الصواريخ.





دوليًا، نقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن تنظيم داعش الإرهابي عين زعيما جديدا له، عقب مقتل أبو بكر البغدادي، لكن الولايات المتحدة تعرف من يكون.





وذكرت "القبس" أن ناثان ساليز المنسق الأميركي لمكافحة الإرهاب قال إن الولايات المتحدة تنظر في أمر زعيم تنظيم داعش الإرهابي الجديد لتحديد دوره في الجماعة ومن أين أتى، مضيفًا: "في أي وقت يحدث فيه انتقال للقيادة في المنظمة الإرهابية، نريد أن نضمن امتلاك أحدث المعلومات التي نحتاجها لمواجهة التهديد".







