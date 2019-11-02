بدء التجهيز لأكبر مهرجان أطفال 2020 .. صور

بدأت المهندسة ريهام طارق رئيسة مهرجان Egypt beauty pageants للاطفال في تجهيز فعاليات المهرجان لأجمل طفل وطفلة في يناير 2020.



وقالت ريهام طارق، إن المهرجان يضم عدد كبير من الاطفال الموهبين، مشيرة إلى أنها تعاقدت مع إحدى شركات الانتاج الكبري لتوظيف مواهب الأطفال بالطريقة الصحيحة والدخول في أعمال فنية هادفة ذو مستوي عالي.



وأضافت أن المهرجان راعي لأطفال مرضي السرطان والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدة أنه يوجد كثير من المفاجآت الكبيرة للأطفال داخل المهرجان إضافة إلى حضور عدد من كبار الاعلاميين في الوطن العربي، مشيرة إلى أنها ترحب باشتراك الأطفال من جميع الجنسيات.