لكل اسم حكاية.. وادى النطرون محطة العائلة المقدسة والفراعنة.. وهذا سر تسميتها

وادي النطرون إحدى مدن محافظة البحيرة تقع على الأطراف الشمالية الشرقية للصحراء الغربية المصرية في منتصف الطريق الصحراوي الرابط بين القاهرة والإسكندرية تقريبًا؛ ومواجهة لمدينة السادات.



وادى النطرون ليس واديا بالمعنى المعروف ولكنها منخفض فى الصحراء الغربية ويحد وادى النطرون من الشمال مركز أبو المطامير ومركز بدر، ومن الشرق مدينة السادات، في الوقت الذي يقع مركز الحمام بمحافظة مطروح غرب هذا المنخفض، وأخيرًا وإلى الجنوب منه تقع مدينة السادس من أكتوبر.



لماذا سميت وادى النطرون



كان لهذه المنطقة التي تسمّى بوادي النطرون أهميّة كبيرة في عهد الفراعنة، حيث كان الملح يُستخرج من هذه الأرض وسمى بملح النطرون المعروف علميا بيكربونات الصوديوم وهذا الملح هو الذي كانوا يستعملونه حتّى يحنّطوا موتاهم به ولوادي النطرون العديد من الأسماء الأخرى غير هذا الاسم منها شيهيت، وبئر هوكر، وحقل الملح وغير هذه الأسماء.



تاريخ وادى النطرون فى المسيحية

تعد منطقة وادى النطرون من أهم المناطق المكرمة لأتباع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وهى إحدى المحطات التى توقفت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها لمصر ولهذا اكتسبت صفة التقديس، وتميّزت هذه المنطقة لأن التجمّع المسيحي الرهبان الأول كان فيها ، وقد عقد هذا التجمّع بعد أربعة قرون من ميلاد السيد المسيح – عليه السلام ".



كان التجمّع الأوّل للمسيحية بوادى النطرون على يد مؤسس دير الأنبا مقار، مقار الكبير. وهذا الدير هو دير قائم إلى يومنا هذا، ويجاوره ثلاثة أديرة أخرى غيره، وهذه الأديرة هي" دير البراموس، ودير السريان، ودير الأنبا بيشوي". وكان في هذه المنطقة لوحدها ما يقترب من 700 ديرًا في القرن 4م. من هنا فإن ّهذه المنطقة لها قدسيّة خاصّة عند الطائفة القبطيّة الأرثوذكسيّة المصريّة. ‏.حاول الليبين القدماء حاولوا غزو وادى النطرون عدة مرات منذ عهد الملك نعرمر موحد القطرين ولم ينجحوا



سكان وادي النطرون



وصل عدد سكان وادي النطرون إلى حوالي 77 ألف نسمة تقريبًا، وهذا العدد وفقًا لإحصائيّات العام 2006م. أمّا سكان المدينة في وادي النطرون فيقدّر تقريبًا بحوالي 20 ألف نسمة تقريبًا، بينهن 10 آلاف نسمة تقريبًا من الذكور، 9600 نسمة تقريبًامن الإناث.



ووصل عدد الأُسر في وادى النطرون إلى حوالي 5000 أسرة تقريبًا وكان ذلك في العام 2007 من الميلاد. وتوفر هذه المدينة كامل خدماتها إلى سكانها كلهم، كما وتتوفّر فيها كافة أنواع الخدمات المتنوعة

وادى النطرون فى المسيحية



التقسيم الإداري لوادى النطرون



يضم مركز وادى النطرون ثلاث وحدات قروية رئيسية تضم 4وقرى رئيسية هى "بنى سلامة،الجعار،الحمرا،كفرداود"ووحدة اعتبارية بجانب 37 كفر ونجع وعزبة كتوابع وتعد مدينة السادات هى اقرب المدن لوادى النطرون ولا يفصل بينهما سوى الطريق الصحراوى "الاسكتدرية-القاهرة"



أشهر المعالم السياحية بوادى النطرون



السياحة في وادي النطرون تتركز في كثير من الآثار القبطية، حيث بدأت الرهبنة في قلالى صغيرة محفورة في التلال ثم فرضت الظروف الطبيعية على النساك اقامة مجمعات متقاربة ومن هنا بدأت فكرة التجمع داخل اديرة لتوفير الحماية من غارات البرابرة كما انشئت الحصون الداخلية في كل دير وهى مازالت قائمة حتى الان وقد لجأ اليها عدد كبير من المسيحيين هربا من مظالم الرومان وبعد الفتح الاسلامى لمصر جاء رهبان وادى النطرون إلى القائد العربى عمرو بن العاص فأمنهم على حياتهم وحرية عباداتهم واخذ على عاتقه امدادهم بما يحتاجون اليه .



بحيرة نبع الحمرا للسياحة العلاجية



بحيرة نبع الحمرا أو بئر أيوب كما أطلق عليها أهلها تستقطب الزائرين من أجل السياحة العلاجية لتميزها بملوحتها العالية وخصائصها العلاجية تحديدا للمرضى الأمراض الجلدية..و تقع هذه البحيرة في منتصف الطريق الصحراوي الرابط ما بين مدينتي الإسكندرية والقاهرة في منطقة وادي النطرون .



تحتضن الصحراء القاحلة تلك البحيرة التى تتميز مياه بالملوحة الشديدة وفي منتصف هذه البحيرة تنفجر عين يتدفق منها ينبوع من أحلى المياه طعما وأكثرها صحة وذات قدرة خارقة في شفاء الأمراض الجلدية . .ونتيجة لانسياب هذه المياه الحلوة على تلك البقعة الشديدة الملوحة تتكون لوحة متدرجة الألوان زاهية الشكل رائعة التكوين معلنة عن قدرة الخالق .



المنطقة الصناعية بوادى النطرون



يبلغ عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون 312 مشروع على مساحة 498 فدانا فى القطاعات الصناعية المختلفة منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وتضم المنطقة الصناعية بوادى النطرون 91 مشروع قائم و47 مشروعا بدأ الإنتاج و44 مشروعا تم الحصول على رخص التشغيل وفى مرحلة التشغيل التجريبى و100 مشروع تحت الإنشاء بالإضافة إلى 121 مشروعا جار السير فى إجراءات التراخيص والموافقات الإدارية.



بلغ إجمالى تكلفة توصيل الخدمات وترفيق بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون ١٢٢مليون جنيها تقريبا لمدها بمرافق الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحى والتليفونات والطرق وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى للمنطقة الصناعية وجارى تنفيذ المرحلة الثانية.