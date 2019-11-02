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حوادث

كاميرات المراقبة تفضح لصا سرق ٢٥ ألف جنيه من شقة بالشرابية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:10 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
كشفت كاميرات المراقبة عن لص تسلل إلى شقة مديرة بشركة بالشرابية وسرق ٢٥ ألف جنيه منها ولاذ بالهرب إلى أن ألقى رجال الأمن بإشراف اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة القبض عليه وتم إعادة المسروقات .

تبلغ لقسم شرطة الشرابية من مديرة إدارة بشركة أدوية قررت باكتشافها سرقة مبلغ مالي 25 ألف جنيه، 2 هاتف محمول من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .

بالانتقال وإجراء المعاينة التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تبين كسر شباك المنور الخاص بالشقة سكن المجني عليها ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطل بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبطه ، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر الشباك " .

تم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالي 19.800 جنيه ، 2 هاتف محمول من متحصلات واقعة السرقة وأضاف بأنفاقة باقي المبلغ المالي المستولى عليه علي متطلباته الشخصية ، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق .
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