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رياضة

قبل موقعة ليفربول.. أستون فيلا يرحب بـ محمد صلاح

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:23 م
محمد صلاح - تريزيجيه
محمد صلاح - تريزيجيه
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عبدالله هشام
رحب نادي أستون فيلا والمحترف ضمن صفوفه المصري محمود تريزيجيه بالمباراة أمام فريق ليفربول تحت قيادة نجمه الأول الفرعون محمد صلاح، والتى تقام اليوم، السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق أستون فيلا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "قمة مصرية على أرض إنجليزية مرفق معها صورة لنجم ليفربول محمد صلاح وتريزيجيه، لاعب الفريق.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ 15 بـ 11 نقطة.
قبل موقعة ليفربول.. أستون فيلا يرحب بـ محمد صلاح
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