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رياضة

القوائم الكاملة لمنتخبات أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:54 م
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
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منتصر الرفاعي
اكتملت جميع قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر،خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر الجاري.

وجاءت قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا كالتالي:

المجموعة الأولى - استاد القاهرة
(مصر - مالي - غانا - الكاميرون)

قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما
حراسة المرمي: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي
الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار،احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي.
خط الوسط: اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر 
خط الهجوم: رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان.
المدرب: شوقي غريب

قائمة منتخب غانا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما
حراسة المرمى: كوامي باه، ريتشموند اي، إبراهيم دونالد.
الدفاع: كينجسلى فوبى، إدوارد ساربونج، إيمانويل كودجو، فوسيني زكريا، حبيب محمد، ويليام دينكي.
الوسط: إيفانز أوسي أوسو، ياو يبواه، مايكل أجبيكبورنو، إيمانويل لوموتي، صامويل أوبينج جيابا، سيمون زيبو.
الهجوم: روبابا منسياه، فرانك أرهين، روبن بولي، نور الدين عبد العزيز، إيفانز منساه، أوسو كوابينا.
المدرب: إبراهيم تانكو

قائمة منتخب الكاميرون لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما
حراسة المرمى: سيمون أوموسولا، بيرير أبوجو، جونيور داندي.
خط الدفاع: جوليس يوميني، رافاييل آنابا، أوليفير مابيزو، دوبلكسي بانجو، جونزاليز أومير، كيلاما جاي، تولو نوهو.
خط الوسط: صامويل أوم، أوليفير سوني، فابريس إيتيكي، إيكاني فيكتور، مارتن هونجلا.
خط الهجوم: تييري زوبو، ميشيل شيوكاوا، أيريك أيوك، جونيور إيفينا، خافيير فونكيوي، بيتي هيرفي.
ريجوبيرت سونج

قائمة منتخب مالي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما
حراسة المرمي: يوسف كويتا، صامويل ديارا، دريسا كوياتي.
خط الدفاع: سياكا باجايوكو، إبراهيم كاني، كليمون بوباكار كانوتي، فيليكس كاماتي، بوراما دومبيا، سوليماني جاساما موسى سيسوكو .
خط الوسط: يوسف تراوري، أليو ديانج، ماهارافا تاندينا، آداما ديارا، سيدو نداوبويليبي، ديادي ديانكا سامادياري، موسى باجايوكو.
خط الهجوم: علي مالي، إبراهيما كوني، بوباكار تراوري، البلال توري.
المدرب: فاجنيري ديارا

المجموعة الثانية - ستاد السلام
( كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – زامبيا – نيجيريا )

قائمة منتخب كوت ديفوار لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما
حراسة المرمي: اليعازر إيرا تاب، نيكولاس باسيلي، ناجولي مكسيم.
خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا، إيمار تشيك، إسماعيل شيستر، حوناثن سيسيه.
خط الوسط: أبوبكر كيتا، إيدجارد كوفي، كوفي فرانك، إيدريسا دومباي، لازار اماني، اندروسن فرانك، ابراهيم سينجاري.
خط الهجوم: مايكل كوما، جونير حامد، يوسف داو، جونيور ابوبكار، إيسوف فاكوم.
المدرب: إبراهيم كامارا

قائمة منتخب جنوب أفريقيا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما
حراسة المرمى: موندلى مبوتو، دارين جونسون، أنديل مبانجوا.
الدفاع: كيجان جوانز، سيابونجا نجيزانا، ثيندو موكوميلا، ثابيسو مونياني، هابي ماشياني، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي، كانو كوبيدو.
الوسط: سيفو مبولي، أثينكوسي دلالا، كوباميلو كوديسانج، كاموهيلو ماهلاتسي، جرانت ماجمان، تيبوهو موكوينا، لوثر سينج.
الهجوم: باكاماني ماهلامبي، ليل فوستر، إيتوميلينج سوباني.
المدرب: ديفيد نوتواني

قائمة منتخب زامبيا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما
حراسة المرمى: مانجاني باندا وباتريك تشوما وبرادلي موين.
الدفاع: موسى نيوندو وبروسبر تشيلويا وكيبسون كامانجا وشيمي ماييمبي وسولومون ساكالا
الدفاع: فيلد كانديلا، هاريسون شيسالا وأوليفر لومبيا، إينوك مويبو، إيمانويل باندا، إدوارد تشيلوفيا، بينسون تشالي، نجوسا سونزو، كينجز كانجا
الهجوم: باتسون ديكا، بيستون باندا ، لاميك باندا، فاشون ساكالا
المدرب: بستون شامبيشي

قائمة منتخب نيجيريا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما
حراسة المرمى: أدامو أبوبكر - محمد جالاديما - كينجدام أوساي.
الدفاع: أوليسه نداه - صامويل أتافيتي - فالنتين أزورنوافور - سينسير سيث - جوسيا تشوكودي - أنتوني إيزوشوكو - بيتوك ستيفان
الوسط: سونسي إبراهيم - أليو ياو آدم - مايوا أولابريان- كليتشي نواكالي - نديفريكي إيفونج - صنداي فالاي - توم ديلي بشيرو - أزوبيكي أوكيتشوكو
الهجوم: أورجي أوكونكو - تايوو أونيي - برايت إينوباخاري.
المدرب: إماما أماباكابو
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