القوائم الكاملة لمنتخبات أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

اكتملت جميع قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر،خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر الجاري.





وجاءت قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا كالتالي:





المجموعة الأولى - استاد القاهرة

(مصر - مالي - غانا - الكاميرون)





قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما

حراسة المرمي: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي

الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار،احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي.

خط الوسط: اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر

خط الهجوم: رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان.

المدرب: شوقي غريب





قائمة منتخب غانا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما

حراسة المرمى: كوامي باه، ريتشموند اي، إبراهيم دونالد.

الدفاع: كينجسلى فوبى، إدوارد ساربونج، إيمانويل كودجو، فوسيني زكريا، حبيب محمد، ويليام دينكي.

الوسط: إيفانز أوسي أوسو، ياو يبواه، مايكل أجبيكبورنو، إيمانويل لوموتي، صامويل أوبينج جيابا، سيمون زيبو.

الهجوم: روبابا منسياه، فرانك أرهين، روبن بولي، نور الدين عبد العزيز، إيفانز منساه، أوسو كوابينا.

المدرب: إبراهيم تانكو





قائمة منتخب الكاميرون لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا، بيرير أبوجو، جونيور داندي.

خط الدفاع: جوليس يوميني، رافاييل آنابا، أوليفير مابيزو، دوبلكسي بانجو، جونزاليز أومير، كيلاما جاي، تولو نوهو.

خط الوسط: صامويل أوم، أوليفير سوني، فابريس إيتيكي، إيكاني فيكتور، مارتن هونجلا.

خط الهجوم: تييري زوبو، ميشيل شيوكاوا، أيريك أيوك، جونيور إيفينا، خافيير فونكيوي، بيتي هيرفي.

ريجوبيرت سونج





قائمة منتخب مالي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما

حراسة المرمي: يوسف كويتا، صامويل ديارا، دريسا كوياتي.

خط الدفاع: سياكا باجايوكو، إبراهيم كاني، كليمون بوباكار كانوتي، فيليكس كاماتي، بوراما دومبيا، سوليماني جاساما موسى سيسوكو .

خط الوسط: يوسف تراوري، أليو ديانج، ماهارافا تاندينا، آداما ديارا، سيدو نداوبويليبي، ديادي ديانكا سامادياري، موسى باجايوكو.

خط الهجوم: علي مالي، إبراهيما كوني، بوباكار تراوري، البلال توري.

المدرب: فاجنيري ديارا





المجموعة الثانية - ستاد السلام

( كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – زامبيا – نيجيريا )





قائمة منتخب كوت ديفوار لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما

حراسة المرمي: اليعازر إيرا تاب، نيكولاس باسيلي، ناجولي مكسيم.

خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا، إيمار تشيك، إسماعيل شيستر، حوناثن سيسيه.

خط الوسط: أبوبكر كيتا، إيدجارد كوفي، كوفي فرانك، إيدريسا دومباي، لازار اماني، اندروسن فرانك، ابراهيم سينجاري.

خط الهجوم: مايكل كوما، جونير حامد، يوسف داو، جونيور ابوبكار، إيسوف فاكوم.

المدرب: إبراهيم كامارا





قائمة منتخب جنوب أفريقيا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما

حراسة المرمى: موندلى مبوتو، دارين جونسون، أنديل مبانجوا.

الدفاع: كيجان جوانز، سيابونجا نجيزانا، ثيندو موكوميلا، ثابيسو مونياني، هابي ماشياني، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي، كانو كوبيدو.

الوسط: سيفو مبولي، أثينكوسي دلالا، كوباميلو كوديسانج، كاموهيلو ماهلاتسي، جرانت ماجمان، تيبوهو موكوينا، لوثر سينج.

الهجوم: باكاماني ماهلامبي، ليل فوستر، إيتوميلينج سوباني.

المدرب: ديفيد نوتواني





قائمة منتخب زامبيا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما

حراسة المرمى: مانجاني باندا وباتريك تشوما وبرادلي موين.

الدفاع: موسى نيوندو وبروسبر تشيلويا وكيبسون كامانجا وشيمي ماييمبي وسولومون ساكالا

الدفاع: فيلد كانديلا، هاريسون شيسالا وأوليفر لومبيا، إينوك مويبو، إيمانويل باندا، إدوارد تشيلوفيا، بينسون تشالي، نجوسا سونزو، كينجز كانجا

الهجوم: باتسون ديكا، بيستون باندا ، لاميك باندا، فاشون ساكالا

المدرب: بستون شامبيشي





قائمة منتخب نيجيريا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما

حراسة المرمى: أدامو أبوبكر - محمد جالاديما - كينجدام أوساي.

الدفاع: أوليسه نداه - صامويل أتافيتي - فالنتين أزورنوافور - سينسير سيث - جوسيا تشوكودي - أنتوني إيزوشوكو - بيتوك ستيفان

الوسط: سونسي إبراهيم - أليو ياو آدم - مايوا أولابريان- كليتشي نواكالي - نديفريكي إيفونج - صنداي فالاي - توم ديلي بشيرو - أزوبيكي أوكيتشوكو

الهجوم: أورجي أوكونكو - تايوو أونيي - برايت إينوباخاري.