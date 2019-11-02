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رياضة

الدوري السعودي.. لاعب يقبل حذاء زميله لصناعته هدفًا له

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:43 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قام البرازيلي لويس جوستافو لاعب فريق الفيصلي السعودي بتقبيل حذاء مواطنه ويليام دي أوليفيرا الذي صنع هدفا واحرزه في شباك ضمك في المباراة التي انتهت 2-0 في المجمعة ضمن الجولة الـ 9 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأثارت اللقطة استغراب الحضور، لكنها ليست الأولى كرويًا، إذ سبق للإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد بتقبيل حذاء مواطنه إيسكو مرتين خلال موسم 2017ـ 2018 إحداهما أمام جيرونا في الدوري الإسباني الممتاز، والأخرى أمام الأرجنتين في مباراة تجريبية.

وتختتم مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم بثلاث مباريات تجمع النصر بضيفه أبها، فيما يحل الشباب ضيفًا على التعاون، ويلاقي العدالة نظيره الحزم.
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