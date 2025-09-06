بدء أعمال الدورة 37 لمؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم تطور الأمراض "الباثولوجي"

بدأت اليوم /السبت/ في العاصمة النمساوية فيينا أعمال الدورة 37 لمؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم الأمراض (ESP) والجمعية النمساوية لعلم الأمراض السريرية وعلم الأمراض الجزيئي (ÖGPath) وتستمر أعماله 4 أيام.

وذكرت إدارة المؤتمر أن هذا الحدث هو أكبر مؤتمر في العالم لعلم الأمراض، وجذب أكثر من 5000 مهني من جميع أنحاء العالم، حيث يجتمع علماء الأمراض والأطباء وعلماء الأحياء الجزيئية وعلماء الوراثة وعلماء المعلوماتية الحيوية وخبراء تكنولوجيا المعلومات وشركاء الصناعة في فيينا لمناقشة التقدم المحرز في علم الأمراض، والذي أسهم بشكل كبير في تشخيص وعلاج السرطان والأمراض المزمنة.

ويعد الباثولوجي (علم الأمراض) هو فرع طبي يدرس طبيعة الأمراض وتطورها من خلال فحص التغيرات الهيكلية والوظيفية في الأنسجة والخلايا والأعضاء على المستوى الجزيئي والمجهري والعيني.

كما أن هذا التخصص يلعب دورًا حاسمًا في التشخيص الدقيق للأمراض، حيث يقدم الأطباء والمعالجون بالباثولوجي دعمًا أساسيًا في اتخاذ القرارات العلاجية، ويدفع بالعلوم الطبية إلى الأمام من خلال الأبحاث وتطوير طرق علاج جديدة للأمراض.

