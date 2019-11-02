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رياضة

تدريبات خاصة لـ أحمد الشيخ ومحمود متولي في الأهلي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قام أحمد الشيخ ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم داخل فندق الإقامة وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما.

واكتفى الجهاز الطبي بالنادي بتنفيذ الشيخ ومتولي لجلسة في الجيم، فيما خاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب شباب أهلي دبي ضمن تحضيرات الجهاز الفني خلال المعسكر الذي يقام حاليًا في الإمارات.

ويقوم الشيخ بتنفيذ برنامج استشفائي للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما يؤدي متولي برنامجا تأهيليا لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في السوبر المصري.
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