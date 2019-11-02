تدريبات خاصة لـ أحمد الشيخ ومحمود متولي في الأهلي

قام أحمد الشيخ ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم داخل فندق الإقامة وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما.





واكتفى الجهاز الطبي بالنادي بتنفيذ الشيخ ومتولي لجلسة في الجيم، فيما خاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب شباب أهلي دبي ضمن تحضيرات الجهاز الفني خلال المعسكر الذي يقام حاليًا في الإمارات.



