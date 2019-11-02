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رياضة

بعد هدف تريزيجيه .. أستون فيلا يسخر من محمد صلاح وحارس ليفربول

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:07 م
تريزيجيه و بيكر
تريزيجيه و بيكر
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عمر سلامة
سخرت الصفحة الرسمية لنادى أستون فيلا الإنجليزى من محمد صلاح و أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول بعد إحراز محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول فى المباراة المقامة الآن خلال الجولة الحادية عشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وكتبت صفحة أستون فيلا على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك": "هناك مصري آخر لا يرحم لكن ليس في فريقك يا أليسون".

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم أستون فيلا على ليفربول بهدف فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب فيلا بارك فى الجولة الـ11 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

وجاء هدف استون فيلا فى الدقيقة 22 عن طريق تريزيجيه بعد تلقيه عرضية من ركلة حرة مباشرة لتصل منطقة الجزاء ويسددها على الفور وتسكن الشباك .
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