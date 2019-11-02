الدوري الإنجليزي..أرسنال يواصل نتائجه السلبية ويتعادل مع ولفرهامبتون

انتهت مباراة فريقي ارسنال وولفرهامبتون ألبيون، بالتعادل بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.



افتتح الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 21 ، بعد تمريرة رائعة من الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لكن المكسيكي راؤول خيمينيز عادل النتيجة في الدقيقة 76 ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويواصل ارسنال سلسلة النتائج السلبية بغياب الانتصارات عنه لمدة 3 جولات.



وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أرسنال للنقطة 17 في المركز الخامس ، ورصيد ولفرهامبتون للنقطة 13 في المركز الحادي عشر.



وفي نفس الجولة فاز برايتون على ضيفه نوريتش بهدفين نظيفين ، ونيوكاسل يونايتد على ويست هام يونايتد 3-2 ، وشيفيلد يوتايتد على ضيفه نادي بيرنلي بثلاثة أهداف نظيفة.