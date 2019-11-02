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رياضة

الدوري الإنجليزي..أرسنال يواصل نتائجه السلبية ويتعادل مع ولفرهامبتون

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:09 م
أوباميانج مهاجم ارسنال
أوباميانج مهاجم ارسنال
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي ارسنال وولفرهامبتون ألبيون، بالتعادل بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

افتتح الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 21 ، بعد تمريرة رائعة من الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لكن المكسيكي راؤول خيمينيز عادل النتيجة في الدقيقة 76 ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويواصل ارسنال سلسلة النتائج السلبية بغياب الانتصارات عنه لمدة 3 جولات.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أرسنال للنقطة 17 في المركز الخامس ، ورصيد ولفرهامبتون للنقطة 13 في المركز الحادي عشر.

وفي نفس الجولة فاز برايتون على ضيفه نوريتش بهدفين نظيفين ، ونيوكاسل يونايتد على ويست هام يونايتد 3-2 ، وشيفيلد يوتايتد على ضيفه نادي بيرنلي بثلاثة أهداف نظيفة.
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