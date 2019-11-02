تعليمات حضور الجماهير .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل تنظيم أمم إفريقيا تحت 23 سنة | صور

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استعداد مصر لاستضافة كأس بطولة الأمم الأفريقية، والتي تنطلق فعاليتها الجمعة المقبلة، على أرض الفراعنة.



وقال وزير الرياضة:"هناك اشتراطات أمنية وتعليمات لدخول الجماهير لحضور البطولة الأفريقية سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، نراهن دائما على وعي الجماهير، كل الوزارات بما فيها الخارجية والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات والصحة والشباب والرياضة وبعدهم اللجنة المنظمة برئاسة عمرو الجنايني، يعملون على قدم وساق للخروج بالتنظيم الأمثل للبطولة".



واضاف:" الجماهير ظهرت بشكل جيد في أمم أفريقيا 2019، وواثق في ظهورهم أفضل وأفضل في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة ودعم المنتخب الأولمبي لتحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020".



وتابع:"لدينا غرفة عمليات للطوارئ باستاد القاهرة من خلال لجنة الاتصال الحكومي لمواجهة أي أزمات، نعلم أن البطولة لن يكون عليها اقبال وزخم جماهيري مثلما حدث في البطولة الأفريقية الأخيرة، وهدفنا وهدف الإعلام مناشدة الجماهير الحضور".



وأكمل:" تنظيم البطولة الأفريقية بالشكل الأمثل واجب وطني على الجميع، وستكون إمداد لأمم أفريقيا 2019، هدفنا اظهار صورة مصر بالشكل المشرف الذي يؤكد للعالم أن بلدنا قادرة على استضافة كافة الأحداث والبطولات الرياضية المختلفة".



