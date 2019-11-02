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سيارات

شاهد تصميم توقعي جديد لـ سيارات SUV فورد الكهربائية.. صور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:46 م
كريم عاطف
أيام قليلة تفصلنا عن الموعد الرسمي للكشف عن فورد SUV الكهربائية، ومع توفر تصاميم توقعية سابقة لما ستبدو عليه السيارة فلن تكون هناك مشكلة من إلقاء نظرة أخرى.

تأتي التصاميم التوقعية الجديدة من موقع Mach E Forum المهتم بـSUV فورد الكهربائية الرياضية، وتحمل السيارة العديد من العناصر الخاصة بفورد موستانج والتي قد نراها تصل فعلًا لسيارة الـSUV.

في العالم الحقيقي ستحصل SUV الكهربائية على خصائص أداء مشتقة مباشرة من شقيقتها موستانج، وتكشف تقارير أن السيارة قد تتوفر بنظام الدفع الخلفي أو الكلي وبعدة مستويات من الأداء والأحصنة.

سنتعرف في الـ17 من نوفمبر على SUV فورد الكهربائية واسمها الرسمي وتفاصيلها عند الكشف عن السيارة فتابعونا.

شاهد تصميم توقعي جديد لـ سيارات SUV فورد الكهربائية.. صور
شاهد تصميم توقعي جديد لـ سيارات SUV فورد الكهربائية.. صور
شاهد تصميم توقعي جديد لـ سيارات SUV فورد الكهربائية.. صور
شاهد تصميم توقعي جديد لـ سيارات SUV فورد الكهربائية.. صور
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