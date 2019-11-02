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رياضة

بحضور النيجيري أحمد موسى لأول مرة | النصر يمطر شباك أبها بـ4 أهداف فى الدوري السعودي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق نادي النصر السعودي الفوز أمام ضيفه أبها، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودى للمحترفين.

افتتح الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله أهداف اللقاء عند الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق نور الدين أمرابط، ليسجلها في مرمى أبها بسهولة.

وفي الدقيقة 26 سجل يحيى الشهري الهدف الثاني لنادي النصر، بعدما تلقى تمريرة سحرية من أمرابط، ليضعها على يسار الحارس.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، احتسب حكم اللقاء فيكتور كاساي ركلة جزاء لنادي النصر، سجل من خلالها حمد الله الهدف الثالث للنصر والثاني له في اللقاء.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي النصر سيطرته على اللقاء، حتى تمكن أمرابط من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 58، بعدما تلقى تمريرة مميزة من بيتروس ليضعها في المرمى بسهولة.

وشهد اللقاء مشاركة الدولي النيجيري أحمد موسى عند الدقيقة 82، لأول مرة بعد غياب قرابة الشهرين بسبب الإصابة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نادي النصر إلى 17 نقطة في المركز الثاني، من 8 مباريات فقط، خلف الهلال المتصدر بـ 20 نقطة، فيما تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة في المركز التاسع.
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