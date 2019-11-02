توقف عن استخدامها فورًا.. 4 أشياء تدمر بشرتك.. تجنبيها

هل فكرت في حقيقة أن المنتجات التي تضعينها على جلدك هي المشكلة الحقيقية في مشاكل البشرة ؟ ربما ليس ما تحتاجه بشرتك هو المزيد من المنتجات مستحضرات التجميل بل التوقف عن استخدام أشياء كثيرة تضر ببشرتك.



وكشف موقع Boldysky، عن بعض الاشياء التي تضر ببشرتك:

- تجنب وضع الصابون على البشرة.

- غسول الجسم نتيجة لإحتواءه على مواد كيميائية قاسية ويمكن أن تسد مسام جلدك.

- معجون الأسنان يحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تلحق الضرر بشرتك على المدى الطويل كما أنها تسبب تهيج الجلد في كثير من الحالات، ويلجأ إليه معظم الافراد عند وجود حروق لذلك يجب منع وضعه.

- الماء الساخن الذي يسبب في ظهور حبوب الوجه.









