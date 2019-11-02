3×1.. طبيبة أسنان تقتحم عالم التجميل وتتفوق في الرياضة

عندما يتحد الطموح والرغبة في آن واحد تظهر العزيمة ويتضح الإصرار فهكذا اقتحمت هبة زهير عالمين مختلفين فجمعت بين دراستها للطب وحبها للرياضة لتصبح طبيبة أسنان و تجميل و مدربة زومبا.



أصرت هبة زهير البالغة من العمر 33 عامًا، على اقتحام عدة مجالات والتفوق بإكتساح، حيث تخرجت فى كلية طب الأسنان بجامعة الاسكندرية عام 2008، واستكملت مشوارها التعليمي بالدراسات العليا من جامعة مانشستر البريطانية.



ولم تكتفي بعملها كطبيبة أسنان، بل تغلب عليها الجانب الجمالي بطبيعة أنها أنثي بطبيعة الحال، وحصلت على دبلومة تجميل الوجه بالفيلر والبوتكس بلندن.



وطغى حبها للرياضة على دراستها للطب ، وقررت اقتحام عالم الزومبا، وأصبحت تجمع بين شغفها بالطب وحبها للرياضة، فبرغم انشغالها بكثير من الأعمال إلا أنها أم مثالية ودكتورة مهارة.



وقالت هبة زهير، في تصريح خالص لصدى البلد، إن حبي للطب و ممارستي للرياضة لم تمنعني من الاهتمام بأسرتي الصغيرة، بل كانت داعمًا كبيرًا لي للاستمرار في تنمية طموحي.



وأضافت هبة زهير، قائلة: " أستطيع تنظيم وقتي بين العمل كطبيبة أسنان وتجميل ورياضة الزومبا عن طريق تقسيم وقتي وجهدي، وأشعر بالسعادة الكبيرة في إسعاد من حولي".



وأردفت أنها تحلم بافتتاح مؤسسة كبيرة لطب الأسنان ولـ تجميل البشرة، بالإضافة إلى وجود قسم خاص برياضة الزومبا، مكملة حديثها قائلة " بحلم أكون قدوة لكل أم تحتاج دعمًا لاستكمال مسيرتها".

