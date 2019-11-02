Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ممالك النار .. تفاصيل أضخم مسلسل تاريخى عربى .. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:00 م
خالد النبوى
خالد النبوى
Advertisements
أحمد إبراهيم
تشهد الساحة الدرامية عرض مسلسل "ممالك النار" وذلك على قناة "MBC" يوم 17 نوفمبر الحالى وهو العمل المنتظر الذى يعد أضخم الاعمال التاريخية إنتاجا.

ويعد هذا المسلسل الأضخم إنتاج من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط، تقدم شركة "جينوميديا" التي لديها أفرع في دبي والقاهرة وتونس، هذا العمل التاريخي من إخراج البريطاني "بيتر ويبر" مخرج عدد من الأفلام الشهيرة منها "Girls with a Pearl Earning " ، " Hannibal Rising " و" Emperor ".

وتم تصوير المسلسل باكملة فى تونس وبلغت تكلفة المسلسل مائة مليون دينار تونسي اى ما يعادل 40 مليون دولار وسيبث على شبكة نتفليكس Netflix ايضا.

ويضم فريق عمل المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم العالميين في مجالات صناعة الدراما منها الديكور، الملابس والمكياج من إيطاليا، كولومبيا وأستراليا، ومنهم "لويجي ماركيوني" الذي عمل مع مخرجين عالميين مثل "جوزيبي تورناتوري" و"ريدلي سكوت".

المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، محمود الجندي وعدد كبير من نجوم الدراما والتلفزيون في مصر وسوريا والمسلسل من تاليف محمد سليمان عبد الملك.

ويوثق المسلسل دراميًا الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر، مسلطًا الضوء على مرحلة في التاريخ العربي ثرية في الأحداث، كاشفًا العديد من الحقائق حول هذه الحقبة، ويستعرض المسلسل التحولات الكبرى في المنطقة العربية منذ معركة "جالديران" التي وقعت بين الدولة العثمانية بقيادة السلطان العثماني "سليم الأول" والدولة الصفوية في إيران، حيث انتهت بهزيمة الصفويين حتى معركة "مرج دابق" ما بين الدولة العثمانية ودولة المماليك بقيادة السلطان "قنصوه الغوري"، والتي انتهت بهزيمة المماليك.

ويركز المسلسل على ولاية السلطان العثماني "سليم الأول" الذي حكم الدولة العثمانية من عام من 1512م حتى عام 1520م، وحروبه المتلاحقة مع الدولة الصفوية ثم دولة المماليك، وما تلى ذلك من توسع فتوحات الدولة العثمانية وصولا إلى أوروبا.

وسيكون المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية على مستوى العالم في عام 2019 حيث تم تصميم وإنتاج العمل ليتناسب مع تطورات الدراما العالمية التي تتميز بالمؤثرات البصرية المبهرة، والمعارك الضخمة، والقصص المتشابكة والشخصيات المركبة.

وتسعى شركة الانتاج لتقديم الدراما العربية للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم باختلاف لغاتهم وثقافاتهم، بالمعايير العالمية التي فرضتها المنصات الرقمية الجديدة.

ممالك النار .. تفاصيل أضخم مسلسل تاريخى عربى .. فيديو
ممالك النار .. تفاصيل أضخم مسلسل تاريخى عربى .. فيديو
ممالك النار .. تفاصيل أضخم مسلسل تاريخى عربى .. فيديو
ممالك النار .. تفاصيل أضخم مسلسل تاريخى عربى .. فيديو
Advertisements

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: الجماهير تعود إلى مباريات الدوري فى هذا الموعد

انتقام.. تفاصيل اقتحام محل بلايستيشن وإطلاق النار على طالب بالدقهلية.. فيديو

محمود عبدالعزيز يوجه رسالة إلى مرتضى منصور

حكم الأكل والنوم على جنابة | الإفتاء تكشف أمرا يجلب الفقر كالمغناطيس | فيديو

لن يتم إيقافى.. كهربا يفجرها: عقوبة فسخ عقد الزمالك مالية فقط

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المطرب اللبناني سعد رمضان يحيي حفل مهرجان الموسيقى .. صور

تطوير مصر: وفرنا عروضاً للتشطيبات والتأثيث لمشروعاتنا بالقاهرة والساحل الشمالي

شوقي غريب يذاكر مالي بالفيديو قبل أمم أفريقيا .. صور