مقتل جندي فرنسي في انفجار بمالي

قتل جندي فرنسي إثر انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع لدى مرور آليته المدرعة في مالي.



وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أنها ستتوجه قريبا جدا إلى مالي لإجراء محادثات مع السلطات هناك.



وأضافت بارلي - في بيان، أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية الليلة - أنه وسط ظروف أمنية متدهورة يظهر مقتل الجندي رونان بوانتو أن المعركة ضد المجموعات الإرهابية في الساحل لم تنته، مؤكدة "العزم الكامل على مواصلتها".



بدوره، أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"تضحية" العسكري، مؤكدا تضامنه "مع رفاقه في العمليات في منطقة الساحل"، ومع القوات في دول منطقة الساحل "التي تدفع ضريبة باهظة في مكافحة الإرهاب".



وأكد الرئيس الفرنسي "التضامن الكامل للأمة في هذه الظروف المؤلمة".



وقتل أمس 49 جنديا ماليا قرب ميناكا في شمال شرقي البلاد في هجوم إرهابي.