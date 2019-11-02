مصطفي يونس : توقف الدوري مصلحة للزمالك عكس الأهلي

يرى مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، أن الأهلي الأكثر تضررًا من توقف الدوري، ولو كان واجه الزمالك لفاز بثلاثة أو أربعة أهداف، ووقتها سيكون الموسم انتهى.



قال يونس في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الزمالك سيعود بعد التوقف أفضل مما كان عليه، خاصة بعد تخلص الفريق من الإجهاد وعودة المصابين".



وواصل أن أفضل شئ للفرق المشاركة في المباريات وليس التوقفات الطويلة التي تؤثر سلبًا في مستوى اللاعبين.

