مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم دراجتين بطريق زفتى

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق دمنهور الوحش بمركز زفتى بمحافظة الغربية.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتي يفيد بورود إشارة من مستشفى زفتي العام بمصرع "وحيد فوزي " مقيم بقرية دمنهور التابعة لمركز زفتي ، وإصابة ادهم عبدالنبي عبد العاطي مقيم بمحافظة المنوفية، ومحمد فتوح فيصل مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ وتم نقله إلى مستشفى جامعة طنطا، وذلك إثر حادث تصادم دراجتين بخارية بطريق دمنهور الوحش .

