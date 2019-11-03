لخبز الكعك والعيش.. ناسا تطلق أول فرن إلى الفضاء

انطلق صاروخ «نورثروب جرومان أنتاريس» المطوَّر إلى الفضاء وتوجه إلى المدار أمس السبت في رحلة لإيصال 3.7 طن من تجهيزات الأطقم والمعدات إلى محطة الفضاء الدولية، من ضمنها فرن صغير لتجربة خبز الكعك والشيكولاتة في الفضاء.



كانت سفينة الإمداد Cygnus التي انطلقت من قبل تحمل المعدات اللازمة لما يصل إلى خمس عمليات سير في الفضاء المعقد لإحياء تجربة فيزياء الجسيمات، بالإضافة إلى أنها تحمل مجموعة متنوعة من الأجهزة البحثية وعينات التجارب، 14 قمرا صناعيا صغيرا، وسترة نموذجية أولية مصممة لحماية رواد الفضاء من الإشعاعات الفضائية الخطيرة.



أيضا يوجد على متن السفينة الفضائية "فرن صغير" سيتم استخدامه لخبز أولى الفطائر والكعك في الفضاء وفقًا لسي بي إس نيوز.



الهدف من ذلك هو معرفة ما إذا كان الخبز ممكنًا في بيئة خالية من الوزن في الفضاء، لا يمكن خبز سوى كعكة واحدة فقط في كل مرة داخل هذا الفرن الصغير، ولا أحد يعرف الشكل الذي ستبدو عليه رقاقة الشوكولاتة عند الانتهاء.



في حالة عدم وجود جاذبية لحفظ الكعكة على ورقة الخبز الخاصة بها، سيتم تعليق العجين الموجود على متن المحطة في حامل خاص ويتم تركيبه في وسط غرفة فرن أسطوانية.