سمية الخشاب: أحمد سعد حصل على حكم حبسي من تحت لتحت.. فيديو

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن طليقها الفنان أحمد سعد حصل على حكم بحبسها 3 سنوات في حكم "من تحت لتحت".



وأضافت خلال مكالمة هاتفية مع برنامج الحكاية مع عمرو أديب أنها اتفقت معه على كتابة شيك جديد، بسبب عدم وجود رصيد آنذاك في حساباتها بالبنوك، وذلك نظير تنازلها عن النفقة وغيرها من مصاريف الطلاق.



وأشارت سمية إلى أن طليقها الفنان أحمد سعد لا يحترم الاتفاقات التي وقعت بينهما، كما أنه شخص لا يحترم رأي الناس الكبيرة، وذلك تعليقا على الحكم بحبسها ثلاث سنوات بعد رفع طليقها المطرب أحمد سعد قضية الشيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.



وذكرت سمية الخشاب: "الشيك بسبب وجود حسابات بيننا وخلصناها بأمانة ربنا وقولتله ده اللي ليك عندي واتفضل وقولتله استني قبل ما تصرف الشيك لأني برة مصر ومعنديش رصيد يكفي.. هي مش قضية مرعبة ولا حاجة رجال أعمال كتير صدر عليهم القرار ده وعادي وبطمن الناس اللي بيسألوا عليا متخفوش انا بتكرم في برشلونة وسعيدة".













