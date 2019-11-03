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أخبار العالم

CNN: أمريكا تعلق مساعداتها الأمنية لـ لبنان إلى أجل غير مسمى

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
CNN: أمريكا تعلق
CNN: أمريكا تعلق مساعداتها الأمنية للبنان إلى أجل غير مسمى
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رحيم يسري
أفادت شبكة CNN بتعليق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المساعدات الأمنية للبنان.

وكشف مصدر مطلع للشبكة الأمريكية عن تعليق إدارة ترامب للمساعدات الأمنية المخصصة للبنان بما فيها حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني إلى أجل غير مسمى.

وأوضح المصدر أن وزارتي الخارجية والدفاع بأمريكا لم تطلعا على قرار تعليق المساعدات هذا، في حين أكدت الخارجية عدم تأخر الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم المساعدات للبنان دون الإجابة على سؤال حول المساعدات العسكرية المستقبلية للجيش اللبناني.

وبشأن المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني، يقول مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية: "لن يكون هناك إنقاذ للبنان" حتى يتم تطبيق الإصلاحات.

وأضاف: "كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك".

وتأتي تصريحات المصدر الأمريكي بعد تقارير إعلامية تفيد بأن المساعدات الأمنية للبنان تم إيقافها بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تقديم استقالته إلى الرئيس ميشال عون بعد أسابيع من المظاهرات احتجاجا الأوضاع الاقتصادية والفساد في لبنان.
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