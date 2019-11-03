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محافظات

تداول 399 شاحنة و40 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 399 شاحنة بضائع و40 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 164 شاحنة و29 سيارة.

بينما استقبل الميناء اربع سفن وهى Tokyo sbirit،امانة،الحرية2،عزيز اكسبريس وعلى متنهم 106 شاحنة و7 سيارة وغادرت السفينة Seach mblon وعلى متنها 43 الف طن فوسفات متجهة لإندونيسيا.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 39 شاحنة وسيارتين فيما شهد الميناء أمس رحلة مكوكية للسفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهما 90 شاحنة وسيارتين .

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