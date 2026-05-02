بالتورتة .. متدربو ورشة التروكاج على ريد كاربت ختام الإسكندرية للفيلم القصير | صور

بدأ منذ قليل توافد الحضور على حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشر بمسرح سيد درويش.

وكان اللافت هو حضور متدربي ورشة التروكاج التي قدمها الفنان أحمد عرابي، وعرض مشروعاتهم على الريد كاربت بنماذج من التورتة والآيس كريم.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، وترأس المهرجان المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

وضمت الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.