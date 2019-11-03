شهيد التذكرة .. أسرة محمد عيد ترفض عروض التعيين بوزارة النقل وتؤكد: عاوزين القصاص

أعلنت اسرة محمد عيد شهيد التذكرة، الذى لقي مصرعه أثناء قفزه خلال سير قطار "الإسكندرية - الأقصر" بعد إجباره على ذلك من قبل كمسري القطار ، عن رفضهم عروض وزارة النقل لتوفير وظائف لهم بهيئة السكة الحديد.





وقال شريف عماد ابن خالة الضحية، إن شقيقي الضحية محمود وتامر عيد رفضا عرض وزارة النقل بتعويضهما بتوفير وظائف لهما أو لأي أحد من الأسرة في وزارة النقل وهيئة السكة الحديد ، حيث أكدا أنهما يرفضان المبدأ وأن أيا من افراد الأسرة لن يعمل في مكان تسبب في مصرع أحد أفراد العائلة بهذه الطريقة البشعة.





فيما أكد محمود عيد شقيق الضحية ، أنه يرفض عروض وزارة النقل وهيئة السكة الحديد قائلا "إنه لا يتمنى شيئا أو يطلب شيئا سوى الحصول على الحق الكامل لشقيقه محمد، والذي توفي في سن مبكر وكان يحلم بلقمة العيش الحلال فقط، مطالبا بتطبيق أقصى العقوبة على المتسببين في الحادث".



