الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

القاهرة 29/20

الإسكندرية 28/17

بورسعيد 26/21

رفح 25/19

شرم الشيخ 30/22

بني سويف 30/17

الأقصر 23/15

الوادي الجديد 23/17

